18:11 | Футбол — Лига чемпионов

Доменико Тедеско: "Шальке" в предвкушении матча с "Порту"

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Главный тренер "Шальке" Доменико Тедеско - о матче с "Порту" в Лиге чемпионов.

- "Порту" это команда, которая говорит сама за себя. Они регулярно выступают в Лиге чемпионов, что означает многое. Мы в предвкушении матча, - цитирует тренера официальная группа "Шальке" "Вконтакте". - Текущая ситуация, конечно, не из приятных. У каждого матча своя история. Мы предметно все анализируем и хотим шаг за шагом вернуться к нашей былой силе.

Матч "Шальке" - "Порту" состоится 18 сентября и начнется в 22.00 по московскому времени.

Все о Лиге чемпионов -  здесь.

Шальке-04 - Порту

Дополнительная информация

https://vk.com/schalke04?w=wall-71723743_49343

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