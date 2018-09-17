Доменико Тедеско: "Шальке" в предвкушении матча с "Порту"

Главный тренер "Шальке" Доменико Тедеско - о матче с "Порту" в Лиге чемпионов.

- "Порту" это команда, которая говорит сама за себя. Они регулярно выступают в Лиге чемпионов, что означает многое. Мы в предвкушении матча, - цитирует тренера официальная группа "Шальке" "Вконтакте". - Текущая ситуация, конечно, не из приятных. У каждого матча своя история. Мы предметно все анализируем и хотим шаг за шагом вернуться к нашей былой силе.

Матч "Шальке" - "Порту" состоится 18 сентября и начнется в 22.00 по московскому времени.

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