Доменико Тедеско: "Общались с Фарфаном. Знаем, что он не сыграет с "Шальке"

Главным тренер "Шальке" Доменико Тедеско - о матче с "Локомотивом" в Лиге чемпионов. Он отметил, что общался с бывшими игроками "кнаппенов" Бенедиктом Хеведесом и Джефферсон Фарфан.

- Фарфан и Хеведес? Мы с ними знакомы, успели пообщаться. После игры поговорим снова. Рад снова встретиться с этими игроками. И знаем, что Фарфан не сможет сыграть с нами.

- У "Локо" точно такие же проблемы с реализацией, как и у "Шальке". Ждете, что матч будет ярким или же наоборот?

- Жду открытой игры, страстной, эмоциональной. Сопернику, как и нам, нужна победа. (Юлия Яковлева, Елена Григорьевская)

Матч второго тура группового турнира Лиги чемпионов "Локомотив" - "Шальке" состоится 3 октября и начнется в 19.55 по московскому времени. Немецкий клуб имеет в активе одно очко и занимает третье место. У "Локо" ноль очков и последнее место.

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