08:10 | Футбол — Лига чемпионов

Доменико Тедеско: "Не думаю, что судья должен был ставить пенальти в ворота "Шальке"

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Главный тренер "Шальке"  Доменико Тедеско выразил разочарование по поводу ничьей в матче группового турнира Лиги чемпионов с "Порту" (1:1) на своем поле. Немецкий клуб пропустил мяч с пенальти.

– Мы немного разочарованы, потому что играли хорошо, – цитирует A Bola Тедеско. – Нас здорово поддерживали фанаты, и мы интенсивно играли, хотели забить второй мяч, оказывали давление. Были шансы забить, но в какой-то момент мы стали пассивными. Может быть, наши форварды устали.

Но мы очень дорого поплатились. Это расстраивает. Я не видел в случае с пенальти никакого контакта. Если он и был, то минимальный. Не думаю, что судья в такой ситуации должен ставить пенальти.

"Шальке" и "Порту" играют в одной группе с "Локомотивом" и "Галатасараем".

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