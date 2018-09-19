Доменико Тедеско: "Не думаю, что судья должен был ставить пенальти в ворота "Шальке"

Главный тренер "Шальке" Доменико Тедеско выразил разочарование по поводу ничьей в матче группового турнира Лиги чемпионов с "Порту" (1:1) на своем поле. Немецкий клуб пропустил мяч с пенальти.

– Мы немного разочарованы, потому что играли хорошо, – цитирует A Bola Тедеско. – Нас здорово поддерживали фанаты, и мы интенсивно играли, хотели забить второй мяч, оказывали давление. Были шансы забить, но в какой-то момент мы стали пассивными. Может быть, наши форварды устали.

Но мы очень дорого поплатились. Это расстраивает. Я не видел в случае с пенальти никакого контакта. Если он и был, то минимальный. Не думаю, что судья в такой ситуации должен ставить пенальти.

"Шальке" и "Порту" играют в одной группе с "Локомотивом" и "Галатасараем".