"Добро пожаловать в московскую зиму!" "Локо" поприветствовал "Галатасарай"

"Галатасарай" провел тренировку на стадионе "РЖД Арена" перед матчем 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Локомотива".

- Добро пожаловать в московскую зиму! - так поприветствовали турецкий клуб железнодорожники, опубликовав в своем Твиттере кадры с заснеженного стадиона.

"Локомотив" занимает последнее место в группе D. Красно-зеленые не набрали ни одного очка в четырех турах. "Галатасарай" с 4 баллами располагается на третьей строчке.

Матч 5-го тура Лиги чемпионов состоится в среду, 28 ноября, в Москве и начнется в 20.55. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Локомотив" - "Галатасарай".

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