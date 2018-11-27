"Добро пожаловать в московскую зиму!" "Локо" поприветствовал "Галатасарай"

"Галатасарай" провел тренировку на стадионе "РЖД Арена" перед матчем 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Локомотива".
- Добро пожаловать в московскую зиму! - так поприветствовали турецкий клуб железнодорожники, опубликовав в своем Твиттере кадры с заснеженного стадиона.
"Галатасарай" провёл тренировку на поле "РЖД Арены".– ФК Локомотив (@fclokomotiv) 27 ноября 2018 г.
Welcome to the Moscow winter, @GalatasaraySK 😀❄️#UCL pic.twitter.com/SITeCSUzaZ
"Локомотив" занимает последнее место в группе D. Красно-зеленые не набрали ни одного очка в четырех турах. "Галатасарай" с 4 баллами располагается на третьей строчке.
Матч 5-го тура Лиги чемпионов состоится в среду, 28 ноября, в Москве и начнется в 20.55. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Локомотив" - "Галатасарай".
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