Дмитрий Свищев: "Наши болельщики должны понимать, какой имидж им рисуют на Западе

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, заслуженный тренер РФ Дмитрий Свищев прокомментировал инцидент в римском метро, в котором пострадали российские футбольные болельщики. Инцидент произошел перед матчем Лиги чемпионов "Рома" – ЦСКА (3:0).

После инцидента в метро Рима, в котором пострадали 30 человек, в том числе болельщики ЦСКА, глава МВД Италии заявил, что "десятки пьяных псевдоболельщиков российской команды творили бардак, а эскалаторы сделаны не для того, чтобы на них прыгали". При этом в соцсеятх есть видеозапись, где видно, что пассажиры метро вели себя спокойно, когда эскалатор начал работать на повышенной скорости.

- Хотелось бы напомнить, что во время чемпионата мира по футболу, когда в Россию приехали тысячи иностранцев, не было ни одного инцидента, в котором пострадали бы болельщики, тем более иностранные. Наши правоохранительные органы могут обеспечить им безопасность. Более того, за безопасность проведения соревнований отвечают организаторы. На стадионе - это владельцы стадионов, а в городе - городские службы, - отметил депутат. - По факту Россия проводит сегодня международные соревнования на куда более высоком уровне, чем любая европейская страна. Мы постоянно слышим об инцидентах, которые происходят в других странах с болельщиками. Причем не только с российскими. Глава итальянского МВД демонстрирует стандартную практику, когда во всем винят российских болельщиков, выставляя их в неприглядном виде. Это было и на ЧМ Европы во Франции, подогревалось в преддверии ЧМ в России, это продолжается сейчас. Наши болельщики, конечно, должны понимать, какой имидж им рисуют на Западе, и делать все для того, чтобы не было повода их очернить. Нужно всегда помнить о культуре поведения - она должна быть, тем более в гостях. Ведь по их поведению складывается в целом впечатление о нашей стране.

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