Дмитрий Селюк: "У "Спартака" просто некому забивать"

Известный агент Дмитрий Селюк отметил, что "Спартаку" будет сложно рассчитывать на положительный результат в матче 2-го тура Лиги чемпионов против "Ливерпуля", так как у команды большие проблемы в атаке. По его словам, Луиз Адриану не тянет на лидера нападения команды.

– У "Спартака" просто некому забивать, – приводят "Известия" слова Селюка. – Единственные, кто мог, — Промес и Зе Луиш – травмированы. Хваленый Луиз Адриану забивает только с пенальти. Он не борется и не цепляется за мячи — привык, что все играют на него и дают мяч точно в ноги, но в "Спартаке" так не получается. Бразилец больше ругается и провоцирует соперников, чем делает что-то полезное. Хотя, возможно, Адриану будет проще играть с более топовой командой, такой как "Ливерпуль". Но в целом команде с подобными кадровыми проблемами очень сложно рассчитывать на положительный результат.