Дмитрий Селюк: "Спартак" проиграет "Севилье", с "Ливерпулем" помогла удача"

Футбольный агент Дмитрий Селюк в преддверии матча 3-го тура Лиги чемпионов между "Спартаком" и "Севильей" отметил, что испанцы делают акцент на еврокубковом турнире. По его мнению, набрать очки во встрече "Спартаку" поможет только удача.

- "Севилья" делает акцент в первую очередь именно на Лиге чемпионов, - приводят "Известия" слова Селюка. - Испанцы понимают, что чемпионат длинный и сейчас важнее быть максимально готовыми к еврокубковой игре. Так что не стоит придавать большого значения их поражению от клуба из Бильбао. Думаю, "Спартак" не сумеет взять очки в грядущем матче, даже несмотря на то что команда Карреры будет играть дома. Перед игрой с "Ливерпулем" в красно-белых тоже мало кто верил, но отобрать очки у англичан, как мне кажется, в первую очередь помогла удача.