Дмитрий Попов: "Ювентус" сделал все, чтобы выйти в финал и заслужил победу в Лиге чемпионов"

Бывший игрок "Расинга", "Компостелы" и "Толедо" Дмитрий Попов в преддверии финала Лиги чемпионов между "Ювентусом" и "Реалом" выразил уверенность в том, что ни одна из команд не откажется от своего стиля игры. По его словам, встреча обещает быть интересной.

- Какой будет игра в финале Лиги чемпионов? - вопрос Попову.

- Я думаю, что никто не будет отступать от своей игры и своего стиля. Если "Реал" - это, прежде всего, атакующая игра, команда сформирована из звезд, которые играют в атаку, то "Ювентус" наверняка будет делать то, что приносит ему успех в последнее время. Это отлаженная оборона и контратаки. Очень опасны Игуаин и Дибала, поэтому матч будет интересным. Особенно, если быстро забьется мяч. Тогда игра будет еще и зрелищной.

- Что для вас будет самым интересным в этом противостоянии?

- Интрига. "Ювентус", по-моему, уже второй раз за последние три года доходит до финала Лиги чемпионов. Он уже проиграл "Барселоне". Мне интересно, какой урок команда извлекла из всего этого, и хочется, чтобы Буффон выиграл Лигу чемпионов. У него еще нет этого титула. "Ювентус" делал все, чтобы вновь дойти до финала и заслужил титул, на мой взгляд, а "Реал" обладает богатейшим опытом и традициями. Любопытно, кто все-таки победит: опыт и звездность или желание и командная игра. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

В субботу, 3 июня, в финале Лиги чемпионов сыграют "Ювентус" и "Реал" - "СЭ" в 21.45 начнет трансляцию главной игры сезона. Встреча пройдет на стадионе "Миллениум" в Кардиффе. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча "Ювентус" – "Реал".