Дмитрий Попов: "Финал Лиги чемпионов непредсказуем, но отдам предпочтение "Реалу"

Бывший игрок "Расиннга", "Компостелы" и "Толедо" Дмитрий Попов в преддверии финала Лиги чемпионов между "Ювентусом" и "Реалом" выразил мнение, что шансы клубов на победу приблизительно равны. При этом он отдает небольшое преимущество "Королевскому клубу".

- Знаете о том, что действующие обладатели этого трофея ни разу не подтверждали свое звание? - вопрос Попову.

- Серии когда-то заканчиваются, а статистика и существует, чтобы ее нарушать. Для меня этот финал абсолютно непредсказуемый, хотя небольшое предпочтение отдаю все-таки "Реалу", шестьдесят на сорок процентов. Но когда "Ювентус" играл с "Барселоной", я почему-то был уверен, что выиграют испанцы. Сейчас я бы так категорично не заявлял и думаю, что шансы примерно равные, с небольшим перевесом в сторону "Реала" в силу звездности и традиций.

- В тренерском противостоянии кому отдаете предпочтение?

- У наставников этих команд разный стиль работы. Аллегри - это больше порядок, тактика, отменная подготовка к игре, а Зидан - больше импровизация и зрелищность. Наверное, мне импонирует Зидан. Он был прекрасным игроком и в век прагматичного футбола импровизация и зрелищность были бы толчком для дальнейшего развития. Потому что все-таки финал Лиги чемпионов задает какое-то направление. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

В субботу, 3 июня, в финале Лиги чемпионов сыграют "Ювентус" и "Реал" - "СЭ" в 21.45 начнет трансляцию главной игры сезона. Встреча пройдет на стадионе "Миллениум" в Кардиффе. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча "Ювентус" - "Реал".

Полная версия интервью Дмитрия Попова