Дмитрий Полоз: "На "Баварию" настрой вообще не нужен"

Полузащитник "Ростова" Дмитрий Полоз после победы в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов над "Баварией" (3:2) поблагодарил болельщиков за поддержку. Хавбек добавил, что его команда хорошо подготовилась к встрече.

– Что случилось? Победа "Ростова", – сказал Полоз во флеш-интервью. – Хочу поздравить команду и Россию с исторической победой. Спасибо болельщикам, которые в такой холод пришли поддержать нас.

– Как готовились к матчу с "Баварией"?

– Они такие же люди, как и все. На "Баварию" настрой вообще не нужен. Нам все досконально объяснили.

– Есть ли шанс у кого-нибудь из "Ростова" сыграть за "Баварию"?

– Это не мне решать (смеется). Конечно уровень в плане техники ниже. Такие команды можно обыгрывать с помощью тактических действий.