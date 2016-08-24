Нападающий "Ростова" Дмитрий Полоз признался, что истощил все эмоции во время матча с "Аяксом" (4:1) в 4-м отборочном раунде Лиги чемпионов. На счету форварда четвертый гол в этом поединке.
– Эмоций минуте к 70-й не осталось. Когда гол забил, эмоций уже не было, если честно, – отметил в интервью "Матч ТВ" Полоз. – Победа – это, конечно, супер. Дома забили четыре "Аяксу". Вряд ли кто-то перед игрой мог такое сказать. Хочу сказать спасибо болельщикам. Они придавали сил, потому что их у нас уже не было. Вклад Бердыева? Его вклад колоссален. Все это прекрасно видели, думаю. Мы заняли в прошлом чемпионате второе место. Думаю, на 99 процентов это его вклад. Без ребят и их самоотдачи ничего не вышло бы, но Бердыев был очень важен. С кем хочется сыграть в группе? Если честно, без разницы. Хочется насладиться победой.
Platinum1991
ДМИТРИЙ ПОЛОЗ: "НА 99 ПРОЦЕНТОВ УСПЕХ "РОСТОВА" - ЭТО ВКЛАД БЕРДЫЕВА"! Однозначно! Ростовчане молодцы, ОТЛИЧНО играют в стиле Курбана Бердыева! Все болельщики встали и выдали персональные овации Курбану Бердыеву! "АЯКС" СЫГРАЛ БЕЗОБРАЗНО, потому Ростов сыграл ОТЛИЧНО и не позволил Аяксу угрожать воротам Ростова! Игроки Ростова ПОЛНОСТЬю выключили Аякс из игры! Аякс ПОПЛЫЛ и перестал играть! Игра СДЕЛАНА! Ростов с ПОБЕДОЙ и с выходом в групповой этап Лиги чемпионов!!! УРА!!!!!!!!!!!
11:43 25 августа
eDmajor
футбол2018///Дегенератов с людьми не путай. Я болельщик ЦСКА и болел за Ростов.
11:40 25 августа
ergheiz
Полоз назвал вклад Бердыева колоссальным, про 99% это уже СЭ добавил о себя
09:34 25 августа
футбол2018
Браво Ростов! Браво Бердыев!!КББ спасибо за команду, а ребятам за праздник, который они подарили!Как же сейчас федуновские, гинеровские и питерские беснуются от негодования!!Все они поголовно вместе с Орловыми и Геничами,Бубновыми и Шнобелями предрекали вылет Ростова из ЕК!Сколько грязи , помоев и клеветы было вылито на Ростов и Бердыева в последний месяц! БРАВО РОСТОВ- НАЗЛО И ВОПРЕКИ ВСЕМ! М-У-Ж-И-К-И !! Ростов еще пошуршит в ЛЧ!!Удачи!!
09:33 25 августа
Alex Surovov
РОСТОВ ПОКАЗЫВАЛ СВОИ ЛУЧШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПОД РУКОВОДСТВОМ КАПИТАНА РОСТОВСКОГО СКА КУРБАНА БЕРДЕВА И ЛЕГЕНДЫ РОСТОВСКОГО СКА СЕРГЕЯ АНДРЕЕВА. ОТ РОСТОВА СКА ДОСТАЛСЯ СЛИВ В НИЗШИЙ ДИВИЗИОН И ПЕРЕХОД В РОСТОВ СПОНСОРА САВВИДИ, ПОСЛЕ ЧЕГО СКА ОБРЕЧЕН ПО ВОЛЕ ВЛАСТЕЙ НА НИЗШИЙ ДИВИЗИОН, А ТАКЖЕ ЧЕРНАЯ НЕНАВИСТЬ ФАНАТОВ РСМ. ЭТО И ЕСТЬ РОСТОВСКИЙ ПАРАДОКС. КОГДА САВВИДИ УХОДИЛ ИЗ СКА, ОН ГОВОРИЛ, ЧТО ПЕРЕИМЕНУЕТ РОСТОВ В СКА-РОСТОВ. С УЧЕТОМ ВКЛАДА КАПИТАНА И СПОНСОРА СКА В РЕЗУЛЬТАТЫ РОСТОВА ФАКТИЧЕСКИ ЭТО СКА-РОСТОВ.
07:12 25 августа
Alex Surovov
РОСТОВ ПОКАЗЫВАЛ СВОИ ЛУЧШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПОД РУКОВОДСТВОМ КАПИТАНА РОСТОВСКОГО СКА КУРБАНА БЕРДЕВА И ЛЕГЕНДЫ РОСТОВСКОГО СКА СЕРГЕЯ АНДРЕЕВА. ОТ РОСТОВА СКА ДОСТАЛСЯ СЛИВ В НИЗШИЙ ДИВИЗИОН И ПЕРЕХОД В РОСТОВ СПОНСОРА САВВИДИ, ПОСЛЕ ЧЕГО СКА ОБРЕЧЕН ПО ВОЛЕ ВЛАСТЕЙ НА НИЗШИЙ ДИВИЗИОН, А ТАКЖЕ ЧЕРНАЯ НЕНАВИСТЬ ФАНАТОВ РСМ. ЭТО И ЕСТЬ РОСТОВСКИЙ ПАРАДОКС. КОГДА САВВИДИ УХОДИЛ ИЗ СКА, ОН ГОВОРИЛ, ЧТО ПЕРЕИМЕНУЕТ РОСТОВ В СКА-РОСТОВ. С УЧЕТОМ ВКЛАДА КАПИТАНА СКА В РЕЗУЛЬТАТЫ РОСТОВА ФАКТИЧЕСКИ ЭТО СКА-РОСТОВ.
06:59 25 августа
ATA
Полоз сказал 99% заслуга КББ, глухие это не слышат, они вообще противники Курбана, им нужен только слуцкер или радион из спаратака
00:51 25 августа
Dexterous
Ценный вклад = 12 лямов Евро. ;-)
00:09 25 августа
merik28
полоз сказал 99%
00:07 25 августа