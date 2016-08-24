Дмитрий Полоз: "На 99 процентов успех "Ростова" - это вклад Бердыева"

Нападающий "Ростова" Дмитрий Полоз признался, что истощил все эмоции во время матча с "Аяксом" (4:1) в 4-м отборочном раунде Лиги чемпионов. На счету форварда четвертый гол в этом поединке.

– Эмоций минуте к 70-й не осталось. Когда гол забил, эмоций уже не было, если честно, – отметил в интервью "Матч ТВ" Полоз. – Победа – это, конечно, супер. Дома забили четыре "Аяксу". Вряд ли кто-то перед игрой мог такое сказать. Хочу сказать спасибо болельщикам. Они придавали сил, потому что их у нас уже не было. Вклад Бердыева? Его вклад колоссален. Все это прекрасно видели, думаю. Мы заняли в прошлом чемпионате второе место. Думаю, на 99 процентов это его вклад. Без ребят и их самоотдачи ничего не вышло бы, но Бердыев был очень важен. С кем хочется сыграть в группе? Если честно, без разницы. Хочется насладиться победой.