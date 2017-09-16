Дмитрий Парфенов: "Тосно" не такой большой клуб, чтобы разбрасываться громкими словами накануне важной игры"

Главный тренер "Тосно" Дмитрий Парфенов в интервью "СЭ" признался, что не будет рассуждать о силе "Спартака" накануне противостояния с красно-белыми в матче 10-го тура чемпионата России. Также он поделился мнением об игре подопечных Массимо Карреры с "Марибором" в 1-м туре группового турнира Лиги чемпионов.

– Смотрели матч "Спартака" с "Марибором"?

– Да, конечно.

– Наблюдали, как человек, симпатизирующий бывшей команде, или скорее как тренер, которому скоро с ней предстоит встретиться?

– Само собой, переживал за "Спартак" и его результат. Все-таки не чужая мне команда, и глупо было бы говорить обратное. Она давно не играла в Лиге чемпионов, очень хотелось, чтобы все сложилось удачно. Однако акцент при просмотре все-таки был на нашем предстоящем противостоянии.

– Как вам футбол красно-белых в Словении?

– У меня свое мнение есть, но не считаю нужным его высказывать до очной игры и комментировать игру будущего соперника. У него есть главный тренер, он всё разберет и на вопросы журналистов ответит.

– А если брать старт сезона в целом, "Спартак" стал слабее самого себя образца прошлого сезона по качеству футбола?

– Мне некорректно рассуждать в таком ключе. И против прошлогодней команды, ставшей чемпионом, я не играл. А с нынешней – встречусь. Плюс мы не такой большой клуб, чтобы разбрасываться громкими словами накануне важной игры. (Михаил ГОНЧАРОВ)

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