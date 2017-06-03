Дмитрий Комбаров: "Ювентус" заслужил победу в Лиге чемпионов"

Полузащитник "Спартака" и сборной России Дмитрий Комбаров признался, что будет поддерживать "Ювентус" в финале Лиги чемпионов с "Реалом". По словам хавбека, вратарь туринского клуба Джанлуиджи Буффон своей карьерой заслуживает победы в турнире.

– Я буду болеть за "Ювентус". Во-первых, там играет Джанлуиджи Буффон, который никогда не выигрывал этот турнир, но который, безусловно, этого заслуживает своей карьерой, – приводит ТАСС слова Комбарова. – Во-вторых, итальянский клуб за последние два десятилетия уже в пятый раз участвует в финале. Им пора выиграть, такой стабильностью они этого заслужили.

Финальный матч Лиги чемпионов "Ювентус" – "Реал" состоится сегодня, 3 июня, начало – в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.

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