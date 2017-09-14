Дмитрий Комбаров: "Стали играть на сохранение счета"

Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров после гостевого матча 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Марибора" (1:1) отметил, что после перерыва у красно-белых многое начало получаться, передает из Словении спецкор "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ.

– Пропустили в конце матча, все расстроены, – сказал Комбаров. – Не скажу, что у "Марибора" были моменты – скорее, полумоменты. В первом тайме мы вкатывались в игру, давно не выступали в турнирах такого уровня. Потом начало многое получаться, взяли игру под контроль, но забили, к сожалению только один.

– Почему после гола команда встала?

– Может, силы закончились, может, на сохранение счета играли. Увы, пропустили.

– Шансы изменились?

– Сейчас у всех по одному очку. Шансы одинаковые остались.

Трансляция матча "Марибор" – "Спартак"​