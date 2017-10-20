Дмитрий Комбаров: "Селихов показал видео, где я отбиваю мяч под крик из "Бумера" "Димоооон!"

Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров накануне домашнего матча 14-го тура премьер-лиги с "Амкаром" подчеркнул: он с юмором реагирует на сравнения с вратарем после встречи группового турнира Лиги чемпионов с "Севильей" (5:1). На 52-й минуте встречи при счете 1:1 Комбаров спас ворота красно-белых – он вынес мяч с линии ворот после удара нападающего испанской команды Виссама Бен Йеддера.

– Самое необычное, что вы прочитали о себе после матча с "Севильей"?

– Все теперь сравнивают с вратарем. Реагирую с юмором.

– Ребров с Селиховым не боятся за свое место в воротах?

– Нет, все нормально. Селихов вот сегодня шуточное видео показал. Там звук из фильма "Бумер" наложен с криком "Димоооон!"

– Повтор эпизода много раз смотрели?

– Раза три посмотрел. Но вообще теперь все мысли о матче с "Амкаром". Тем более отставание от "Зенита" сократилось, мы снова в чемпионской гонке. (Михаил ГОНЧАРОВ, Филипп ПАПЕНКОВ)

Матч "Спартак" – "Амкар" пройдет в субботу, 21 октября, начало – в 19.00 по московскому времени."СЭ" проведет трансляцию встречи.

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