Дмитрий Комбаров: "Понятно, что "Севилья" будет рвать и метать"

Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров поделился ожиданиями от предстоящего матча 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Севильи", отметив, что не стоит вспоминать результат предыдущей игры с испанской командой (5:1).

– С какими мыслями летите в "Севилью"?

– Главное не вспоминать первый матч. Мы, конечно, разберем его на теории, как и другие последние встречи соперника. Но это будет совсем другая игра.

– Испанцы жаждут реванша за унижение в Москве. Как их остановить и добыть хотя бы ничью?

– Не стоит загадывать. Но в любом случае мы летим в Испанию за победой! Понятно, что "Севилья" будет рвать и метать, но мы серьезно готовимся и отбывать номер точно не намерены.

– Результат в трех первых матчах Лиги чемпионов превзошел ожидания?

– Смотря у кого какие были ожидания. С "Марибором" мы пропустили в концовке. Если бы не та оплеуха, сейчас турнирная таблица смотрелась бы совсем иначе. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Матч "Севилья" – "Спартак" состоится в среду, 1 ноября, и начнется в 22.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.

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