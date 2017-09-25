Дмитрий Комбаров: "Не гонюсь за тем, чтобы обменяться с кем-нибудь из классных игроков футболками"

Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров в интервью клубной пресс-службе отметил, что помнит свой гол в ворота "Фенербахче" (2:1). По его словам, памятным оказался гол и в матче против "Базеля" (3:2).

– Давно пересматривали ваш победный гол турецкому "Фенербахче" в плей-офф Лиги чемпионов – 2012/2013?

– Очень. Наверное, только после той игры. Но сам гол как сейчас помню. Это была домашняя заготовка. Мы этот стандарт наигрывали, и все получилось идеально. Макгиди подал с углового – доставил мяч в нужную точку. Я удачно завершил розыгрыш. А если говорить о голах, забитых в еврокубках, то мне также запомнился мяч, который послал в ворота швейцарского "Базеля". Мы играли в 2011 году в Лиге Европы. Уступали на выезде 0:2, но потом сравняли счет и в концовке вырвали победу – 3:2!

– Лоренсо Мельгарехо, когда выступал за "Бенфику", после одного из матчей Лиги чемпионов обменялся майкой с Алексисом Санчесом. Вы пополняете свою коллекцию футболок?

– Да. Но не гонюсь за тем, чтобы обязательно обменяться с кем-нибудь из классных игроков. Есть дома футболки Пирло, Неймара… То есть я не купил их в магазине, мы именно обменялись после игр. У меня много маек. Коллекция пополнялась не только после матчей Лиги чемпионов, а во время разных турниров. В том числе – после игр сборных. Например, после встречи с национальной командой Армении обменялся майками с Мовсисяном. А у Кирилла есть футболка Фабрегаса.