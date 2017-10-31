Дмитрий Комбаров: "Надеюсь, кто-то из наших болельщиков попадет на стадион"

Полузащитник "Спартака" Дмитрий Комбаров в преддверии матча 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Севильи" отметил, что команда будет чувствовать поддержку болельщиков, даже если они будут находиться за пределами стадиона, передает из Испании спецкор "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ. Хавбек отметил, что после разгромного поражения в Москве испанцы будут предельно мотивированы.

Ранее УЕФА наказал российский клуб по итогам встречи с "Марибором"(1:1). В Словении фанаты красно-белых сжигали и бросали пиротехнику на поле (пущенный из ракетницы файер едва не попал в главного судью Дениза Айтекина). Российский клуб был оштрафован на 60 тысяч евро и получил запрет на продажу билетов на следующую выездную встречу в еврокубках.

- Ожидаем тяжелой игры. Легко не будет, в этом турнире иначе не бывает. После того, что случилось в Москве, соперник мотивирован еще сильнее. Но и мы готовы к бою. Заметили, пока ехали, что тут много наших болельщиков. К сожалению, билеты не все могут приобрести. Надеюсь, кто-то все-таки попадает и окажет поддержку. Но мы чувствуем поддержку в любом случае – даже если люди за пределами стадиона.

После трех туров "Спартак" занимает второе место в группе Е с 5 очками, уступая по дополнительным показателям "Ливерпулю" и опережая "Севилью" (4 очка) и "Марибор" (1).

Матч "Севилья" – "Спартак" состоится в среду, 1 ноября, и начнется в 22.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.

"Спартак" - перед "Севильей", ЦСКА - перед "Базелем"