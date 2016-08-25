Дмитрий Кириченко: "Со всеми можно играть и всех можно побеждать"

Исполняющий обязанности главного тренера "Ростова" Дмитрий Кириченко после победы над "Аяксом" в матче 4-го квалификационного раунда Лиги чемпионов (4:1) подчеркнул, что установка на агрессивное начало встречи принесла свои плоды, передает из Ростова-на-Дону корреспондент "СЭ" Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО. Кириченко отметил, что не имеет значения, кто достанется в соперники ростовчанам на групповом этапе турнира, поскольку все соперники будут сильны.
- Матч начали агрессивно, о чем и просили ребят. Это дало плоды, начали возникать моменты, и состоялся первый гол. Дальше ситуация была комфорной, мы любим играть, ведя в счете. Ребятам огромное спасибо, они провели фантастический матч.
- Что вы поправили по сравнению с игрой в Амстердаме - добавили в агрессии?
- Мы действительно хотели сыграть более агрессивно. В первой игре мы не не успевали накрывать игроков "Аякса" и предотвращать подачи в штрафную. Всякая подача - уже опасность. Сегодня большого количества подач не было.
- Показалось что "Аякс" много фолил...
- Я не заметил ничего особого. Нормальное судейство, вопросов нет никаких.
- В раздевалку сейчас зашел губернатор. Говорили о поощрениях?
- Нет, таких разговоров не было. Давайте это останется внутренним делом команды и клуба - что он сказал.
- Переломным был второй мяч?
- Конечно, лучше сидеть на скамейке при 4:0, чем при 1:0. Мы и при счете 1:0 не давали создавать моменты, и у нас самих были хорошие подходы. Хорошо исопльзовали стандарты. Ребята прислушиваются к тернерскому штабу, много внимания уделяем на тренировках стандартам.
- Каких сопреников предпочли бы в группе?
- Все будут сильными, ведь мы будем несеяными. Но со всеми можно играть и всех можно побеждать.
baddy
Ну вот начинается звездная болезнь
16:06 25 августа
howard
Пусть прочитает это Л.Слуцкий.
14:09 25 августа
футбол2018
Золотые слова Дима!Поле ровное ,мяч круглый!
12:55 25 августа
Stranniks
Кстати Кириченко похож на Федькова внешне, как братья.
12:48 25 августа
Stranniks
Правильные слова. Всех можно побеждать. Бердыев вселяет уверенность в игроков. Его Рубин в 4 матчах лишь 1 раз проиграл Барсе на выезде. Ростов сейчас тоже никого не боится правильно. Это не Слуцкий, который проигрывая Баварии и Роме, сразу говорил: "- Это Космос!". По сравнению с Барсой это не космос, надо не бояться и играть с любой командой. Вообще когда тренер говорит про других, что это космос, он проявляет неуважение прежде всего к своей команде!!! Вперед Ростов!!!
12:47 25 августа
Felix BARSA
Выиграем назло всем ПРЕДСКАЗАТЕЛЯМ! МЫ В ГРУППЕ и как бы это не нравилось питерским и московским,но это ФАКТ !!! Главное вернуть нашего любимого БЕКИЕВИЧА и тогда нам море по колено! С БЕРДЫЕВЫМ К НОВЫМ ПОБЕДАМ !!!!
09:59 25 августа
Vladimir Semenovich
Сколько вот таких говорят, что Аякс играет на уровне ФНЛ, или одержите хотя бы одну победу в группе? У них одна желчь, они раньше визжали, что Ростов никогда не пробьется в группу, как все это мерзко, когда такие люди ползают рядом, а ведь их много как жаль.
08:34 25 августа
Никифор
Alex Surovov===== Выпей иммодиум.))))
08:11 25 августа
Проба положительна
Понесло Димку...всех побеждать..хоть бы одну победу теперь одержать..
07:55 25 августа
Alex Surovov
РОСТОВ ПОКАЗЫВАЛ СВОИ ЛУЧШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПОД РУКОВОДСТВОМ КАПИТАНА РОСТОВСКОГО СКА КУРБАНА БЕРДЕВА И ЛЕГЕНДЫ РОСТОВСКОГО СКА СЕРГЕЯ АНДРЕЕВА. ОТ РОСТОВА СКА ДОСТАЛСЯ СЛИВ В НИЗШИЙ ДИВИЗИОН И ПЕРЕХОД В РОСТОВ СПОНСОРА САВВИДИ, ПОСЛЕ ЧЕГО СКА ОБРЕЧЕН ПО ВОЛЕ ВЛАСТЕЙ НА НИЗШИЙ ДИВИЗИОН, А ТАКЖЕ ЧЕРНАЯ НЕНАВИСТЬ ФАНАТОВ РСМ. ЭТО И ЕСТЬ РОСТОВСКИЙ ПАРАДОКС. КОГДА САВВИДИ УХОДИЛ ИЗ СКА, ОН ГОВОРИЛ, ЧТО ПЕРЕИМЕНУЕТ РОСТОВ В СКА-РОСТОВ. С УЧЕТОМ ВКЛАДА КАПИТАНА СКА В РЕЗУЛЬТАТЫ РОСТОВА ФАКТИЧЕСКИ ЭТО СКА-РОСТОВ.
07:07 25 августа
typican
Дима, с победой весь Дон!!!
04:40 25 августа
aleksart-spb
фнл так играют как аякс,скора вас приземлят!
03:25 25 августа