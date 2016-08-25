Дмитрий Кириченко: "Со всеми можно играть и всех можно побеждать"

Исполняющий обязанности главного тренера "Ростова" Дмитрий Кириченко после победы над "Аяксом" в матче 4-го квалификационного раунда Лиги чемпионов (4:1) подчеркнул, что установка на агрессивное начало встречи принесла свои плоды, передает из Ростова-на-Дону корреспондент "СЭ" Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО. Кириченко отметил, что не имеет значения, кто достанется в соперники ростовчанам на групповом этапе турнира, поскольку все соперники будут сильны.

- Матч начали агрессивно, о чем и просили ребят. Это дало плоды, начали возникать моменты, и состоялся первый гол. Дальше ситуация была комфорной, мы любим играть, ведя в счете. Ребятам огромное спасибо, они провели фантастический матч.

- Что вы поправили по сравнению с игрой в Амстердаме - добавили в агрессии?

- Мы действительно хотели сыграть более агрессивно. В первой игре мы не не успевали накрывать игроков "Аякса" и предотвращать подачи в штрафную. Всякая подача - уже опасность. Сегодня большого количества подач не было.

- Показалось что "Аякс" много фолил...

- Я не заметил ничего особого. Нормальное судейство, вопросов нет никаких.

- В раздевалку сейчас зашел губернатор. Говорили о поощрениях?

- Нет, таких разговоров не было. Давайте это останется внутренним делом команды и клуба - что он сказал.

- Переломным был второй мяч?

- Конечно, лучше сидеть на скамейке при 4:0, чем при 1:0. Мы и при счете 1:0 не давали создавать моменты, и у нас самих были хорошие подходы. Хорошо исопльзовали стандарты. Ребята прислушиваются к тернерскому штабу, много внимания уделяем на тренировках стандартам.

- Каких сопреников предпочли бы в группе?

- Все будут сильными, ведь мы будем несеяными. Но со всеми можно играть и всех можно побеждать.