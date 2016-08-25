01:07 25 августа | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Дмитрий Кириченко: "Со всеми можно играть и всех можно побеждать"

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Исполняющий обязанности главного тренера "Ростова" Дмитрий Кириченко после победы над "Аяксом" в матче 4-го квалификационного раунда Лиги чемпионов (4:1) подчеркнул, что установка на агрессивное начало встречи принесла свои плоды, передает из Ростова-на-Дону корреспондент "СЭ" Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО. Кириченко отметил, что не имеет значения, кто достанется в соперники ростовчанам на групповом этапе турнира, поскольку все соперники будут сильны.

- Матч начали агрессивно, о чем и просили ребят. Это дало плоды, начали возникать моменты, и состоялся первый гол. Дальше ситуация была комфорной, мы любим играть, ведя в счете. Ребятам огромное спасибо, они провели фантастический матч.

- Что вы поправили по сравнению с игрой в Амстердаме - добавили в агрессии?

- Мы действительно хотели сыграть более агрессивно. В первой игре мы не не успевали накрывать игроков "Аякса" и предотвращать подачи в штрафную. Всякая подача - уже опасность. Сегодня большого количества подач не было.

- Показалось что "Аякс" много фолил...

- Я не заметил ничего особого. Нормальное судейство, вопросов нет никаких.

- В раздевалку сейчас зашел губернатор. Говорили о поощрениях?

- Нет, таких разговоров не было. Давайте это останется внутренним делом команды и клуба - что он сказал.

- Переломным был второй мяч?

- Конечно, лучше сидеть на скамейке при 4:0, чем при 1:0. Мы и при счете 1:0 не давали создавать моменты, и у нас самих были хорошие подходы. Хорошо исопльзовали стандарты. Ребята прислушиваются к тернерскому штабу, много внимания уделяем на тренировках стандартам.

- Каких сопреников предпочли бы в группе?

- Все будут сильными, ведь мы будем несеяными. Но со всеми можно играть и всех можно побеждать.

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КОММЕНТАРИИ (12)
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baddy

Ну вот начинается звездная болезнь

16:06 25 августа

howard

Пусть прочитает это Л.Слуцкий.

14:09 25 августа

футбол2018

Золотые слова Дима!Поле ровное ,мяч круглый!

12:55 25 августа

Stranniks

Кстати Кириченко похож на Федькова внешне, как братья.

12:48 25 августа

Stranniks

Правильные слова. Всех можно побеждать. Бердыев вселяет уверенность в игроков. Его Рубин в 4 матчах лишь 1 раз проиграл Барсе на выезде. Ростов сейчас тоже никого не боится правильно. Это не Слуцкий, который проигрывая Баварии и Роме, сразу говорил: "- Это Космос!". По сравнению с Барсой это не космос, надо не бояться и играть с любой командой. Вообще когда тренер говорит про других, что это космос, он проявляет неуважение прежде всего к своей команде!!! Вперед Ростов!!!

12:47 25 августа

Felix BARSA

Выиграем назло всем ПРЕДСКАЗАТЕЛЯМ! МЫ В ГРУППЕ и как бы это не нравилось питерским и московским,но это ФАКТ !!! Главное вернуть нашего любимого БЕКИЕВИЧА и тогда нам море по колено! С БЕРДЫЕВЫМ К НОВЫМ ПОБЕДАМ !!!!

09:59 25 августа

Vladimir Semenovich

Сколько вот таких говорят, что Аякс играет на уровне ФНЛ, или одержите хотя бы одну победу в группе? У них одна желчь, они раньше визжали, что Ростов никогда не пробьется в группу, как все это мерзко, когда такие люди ползают рядом, а ведь их много как жаль.

08:34 25 августа

Никифор

Alex Surovov===== Выпей иммодиум.))))

08:11 25 августа

Проба положительна

Понесло Димку...всех побеждать..хоть бы одну победу теперь одержать..

07:55 25 августа

Alex Surovov

РОСТОВ ПОКАЗЫВАЛ СВОИ ЛУЧШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПОД РУКОВОДСТВОМ КАПИТАНА РОСТОВСКОГО СКА КУРБАНА БЕРДЕВА И ЛЕГЕНДЫ РОСТОВСКОГО СКА СЕРГЕЯ АНДРЕЕВА. ОТ РОСТОВА СКА ДОСТАЛСЯ СЛИВ В НИЗШИЙ ДИВИЗИОН И ПЕРЕХОД В РОСТОВ СПОНСОРА САВВИДИ, ПОСЛЕ ЧЕГО СКА ОБРЕЧЕН ПО ВОЛЕ ВЛАСТЕЙ НА НИЗШИЙ ДИВИЗИОН, А ТАКЖЕ ЧЕРНАЯ НЕНАВИСТЬ ФАНАТОВ РСМ. ЭТО И ЕСТЬ РОСТОВСКИЙ ПАРАДОКС. КОГДА САВВИДИ УХОДИЛ ИЗ СКА, ОН ГОВОРИЛ, ЧТО ПЕРЕИМЕНУЕТ РОСТОВ В СКА-РОСТОВ. С УЧЕТОМ ВКЛАДА КАПИТАНА СКА В РЕЗУЛЬТАТЫ РОСТОВА ФАКТИЧЕСКИ ЭТО СКА-РОСТОВ.

07:07 25 августа

typican

Дима, с победой весь Дон!!!

04:40 25 августа

aleksart-spb

фнл так играют как аякс,скора вас приземлят!

03:25 25 августа

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