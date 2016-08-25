Дмитрий Кириченко: "С "Барселоной" было бы сложнее, чем с "Баварией"

И.о. главного тренера "Ростова" Дмитрий Кириченко после жеребьевки группового турнира Лиги чемпионов отметил, что команде в любом случае было бы сложно. Ростовчане в группе D сыграют с "Баварией", "Атлетико" и ПСВ.

– Уже до жеребьевки было понятно, что нам в любом случае будет сложно, – цитирует клубная пресс-служба Кириченко. – Был только один вопрос – в какую группу попадем.

– Когда остался выбор между "Барселоной" и "Баварией", о чем подумали?

– Все-таки, мне кажется, что с "Барселоной" было бы сложнее. Но и сейчас нам попалась очень тяжелая группа. Из второй корзины – "Атлетико", который через раз играет в финалах Лиги чемпионов.

– Что можете сказать по поводу ПСВ?

– Крепкий соперник. Но, честно говоря, не знаю, в каком состоянии сейчас эта команда. Но думаю, что ПСВ сильнее "Аякса", который мы прошли.

– УЕФА разрешил проводить "Ростову" домашние игры группового турнира Лиги чемпионов дома.

– Это праздник для всех! Будет невероятный ажиотаж и уверен, что болельщики помогут добиться нам хорошего результата. Спасибо, что в УЕФА все-таки разрешили играть в Ростове-на-Дону. У нас один из самых "горячих" стадионов и фанаты заслужили этот праздник.

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