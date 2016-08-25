Дмитрий Кириченко: "С "Барселоной" было бы сложнее, чем с "Баварией"

И.о. главного тренера "Ростова" Дмитрий Кириченко после жеребьевки группового турнира Лиги чемпионов отметил, что команде в любом случае было бы сложно. Ростовчане в группе D сыграют с "Баварией", "Атлетико" и ПСВ.
– Уже до жеребьевки было понятно, что нам в любом случае будет сложно, – цитирует клубная пресс-служба Кириченко. – Был только один вопрос – в какую группу попадем.
– Когда остался выбор между "Барселоной" и "Баварией", о чем подумали?
– Все-таки, мне кажется, что с "Барселоной" было бы сложнее. Но и сейчас нам попалась очень тяжелая группа. Из второй корзины – "Атлетико", который через раз играет в финалах Лиги чемпионов.
– Что можете сказать по поводу ПСВ?
– Крепкий соперник. Но, честно говоря, не знаю, в каком состоянии сейчас эта команда. Но думаю, что ПСВ сильнее "Аякса", который мы прошли.
– УЕФА разрешил проводить "Ростову" домашние игры группового турнира Лиги чемпионов дома.
– Это праздник для всех! Будет невероятный ажиотаж и уверен, что болельщики помогут добиться нам хорошего результата. Спасибо, что в УЕФА все-таки разрешили играть в Ростове-на-Дону. У нас один из самых "горячих" стадионов и фанаты заслужили этот праздник.
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BayDin
MegaBizon.... Ты, наверное, "Морских дьяволов" насмотрелся? Но здесь, не там, тут все будет по настоящему!
00:00
Platinum1991
Со всеми СЛОЖНО, но у нас есть футбольный ВОЛШЕБНИК Курбан Бердыев и он сумеет отлично подготовить команду к играм в группе! У Ростова есть футбольный волшебник и он сможет СОТВОРИТЬ футбольное ЧУДО! ВПЕРЁД Ростов! Выше ЗНАМЯ российского ФУТБОЛА! УРА!
23:15 25 августа
Aleale
Дмитрий, ну если вы нагнёте Баварию, так это точно будет последний сезон в данном формате, тогда и вам и коняшикам и другим лидерам согаза не видать лиги чемпионов., так что сильно то не напрягайтесь.
22:12 25 августа
MegaBizon
Нормальный жребий, Бавария проиграет оба матча Атлетико, и у Ростова есть неплохой шанс выйти в плэй-офф, нужно лишь зацепить 4 очка в матчах с Баварией и Атлетико и выиграть оба у голландцев. Шансы неплохий в отличии от армейцев, те, по традиции на 4 место упадут
21:51 25 августа
Slim Taller
В прошлом году Астана сыграла вничью с Атлетико.Так что бороться можно.Другое дело,что это не поможет выйти из группы.А с голландским клубом побороться за 3-е место вполне реально.Нынче голландские клубы выглядят жалко.
21:06 25 августа
podnimitemneveki
Не знаю в свое время без Халко-Вицеля Бомжи так нагнули Баварию что те до сих пор на Россию обижены а сегодня Пивные пузатики не в лучем для себя состоянии хотя Ростову и с такими будет не просто
20:58 25 августа
sars882
Serafimos с каких пор в Атлетико девочки играют? кажется вы перепутали с другой командой из этого города.
20:57 25 августа
Serafimos
Бавария с 2010 года минимум в 1/2 финала ЛЧ ,этот рекорд не побить! 6 лет подряд! Ну а Ростову желаю обыграть ПСВ и особенно испанских девочек
20:52 25 августа
Serafimos
Как раз таки против Баварии нет ни единого шанса,а с барсой Бекиич подсказал бы что сделать :)
20:50 25 августа
NordOss
Удачи Ростову! Смелость города берет! Наслаждайтесь и играйте, как умеете!)
20:48 25 августа
podnimitemneveki
Вот все просто и без метеоритов
20:45 25 августа
Ананы-Бабаны
Мужик! не то что некоторые из столицы
20:44 25 августа