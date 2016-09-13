21:18 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Дмитрий Кириченко: "Роль Бердыева в "Ростове" всегда была, есть и будет очень большой"

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Тренер "Ростова" Дмитрий Кириченко в преддверии игры группового турнира Лиги чемпионов против "Баварии" отметил влияние вице-президента-тренера команды Курбана Бердыева на результаты ростовчан. Также специалист высказал мнение, что мюнхенская "Альянц Арена" является средним стадионом.

– Немцы спрашивали, почему тренировки проводит Бердыев? Я понимаю, что им это трудно понять, но у меня нет лицензии, – сказал в эфире "Матч ТВ" Кириченко. – Поэтому я не мог присутствовать на пресс-конференции перед игрой. Бердыев ведет тренировочный процесс, его роль всегда была, есть и будет очень большой.

Мы понимаем, что нам придется много обороняться, поэтому в защите нужно играть четко и быстро перестраиваться. "Бавария" обладает сильными игроками.

"Альянц Арена" – не что-то из ряда вон выходящее. Обычный большой стадион. Когда он будет полностью заполнен – ощущения от него будут сильнее.

Трансляция матча "Бавария" - "Ростов"

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