Дмитрий Кириченко: "Непонятно, за что в ворота "Ростова" поставили пенальти"

Тренер "Ростова" Дмитрий Кириченко после игры группового турнира Лиги чемпионов против "Баварии" (0:5) посетовал на назначенный в середине первого тайма пенальти в ворота ростовчан. Также специалист подчеркнул, что мюнхенцы показали футбол высочайшего уровня.

– К сожалению, результат очень плохой, – сказал в эфире "Матч ТВ" Кириченко. – Нам показали к чему нужно стремиться. У "Баварии" есть исполнители высокого класса в атаке. Тем не менее, непонятно, за что в наши ворота был назначен 11-метровый. До этого моментов у наших ворот не было. Эпизода с пенальти я не видел. Лежали два футболиста "Ростова" на газоне, и судья указал на "точку". Этот момент повлиял на психологическое состояние футболистов, ведь до этого у "Баварии" были только полумоменты, поскольку мы грамотно действовали в обороне и хорошо перестраивались. После пенальти мюнхенцы поймали свою игру, да и мы пропустили потом необязательный гол в раздевалку.

В остальных голах имеются наши недоработки. При стандартах мы должны действовать более четко. Игроки должны выполнять установку тренерского штаба, но некоторые этого не сделали. Давление? Понятно, что "Альянс Арена" была забита, но это Лига чемпионов, здесь каждый матч будет под большим давлением.

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