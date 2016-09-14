Дмитрий Кириченко: "Непонятно, за что в ворота "Ростова" поставили пенальти"

Тренер "Ростова" Дмитрий Кириченко после игры группового турнира Лиги чемпионов против "Баварии" (0:5) посетовал на назначенный в середине первого тайма пенальти в ворота ростовчан. Также специалист подчеркнул, что мюнхенцы показали футбол высочайшего уровня.
– К сожалению, результат очень плохой, – сказал в эфире "Матч ТВ" Кириченко. – Нам показали к чему нужно стремиться. У "Баварии" есть исполнители высокого класса в атаке. Тем не менее, непонятно, за что в наши ворота был назначен 11-метровый. До этого моментов у наших ворот не было. Эпизода с пенальти я не видел. Лежали два футболиста "Ростова" на газоне, и судья указал на "точку". Этот момент повлиял на психологическое состояние футболистов, ведь до этого у "Баварии" были только полумоменты, поскольку мы грамотно действовали в обороне и хорошо перестраивались. После пенальти мюнхенцы поймали свою игру, да и мы пропустили потом необязательный гол в раздевалку.
В остальных голах имеются наши недоработки. При стандартах мы должны действовать более четко. Игроки должны выполнять установку тренерского штаба, но некоторые этого не сделали. Давление? Понятно, что "Альянс Арена" была забита, но это Лига чемпионов, здесь каждый матч будет под большим давлением.
Сергей Хусаинов: "Английский арбитр принял криминальное решение, назначив пенальти в ворота "Ростова"
Slim Taller
Две фразы - "Непонятно, за что в наши ворота был назначен 11-метровый" и "Эпизода с пенальти я не видел".Так посмотри, а потом трынди.
02:02
Mao11
Безобразно когда от страха вроде бы интересная команда превращается в стадо баранов не умеющих играть в футбол, Карпин перед матчем предсказал 4:0,но оказалось еще хуже.Если бы на поле вообще не вышли проиграли бы 0:3. Боитесь играть не выходите на поле. Вешайте бутсы на гвоздик,вы не футболист.
01:34
ростовский свин
понятно что и без пенальти бавария выиграла бы - но этот пенальти оставил неприятный осадок - зачем такому мега клубу еще и помощь судей??? что касается уровня нашего чемпиоата- рома в риме влетала той же баварии 7-1....
01:09
Izmegul
эти 0-5 было не так уныло смотреть как армейские 0-3. Тут хоть видно было что и как Ростов хотел сыграть. А заодно взглянуть в морду реальности уровня профессионализма ногомячистов. Как одни нагнетают и расшибаются, пока другие предвкушают перерыв и убирают свои драгоценные ноги.
00:57
aloveku
да, такие пенальти, да еще в угоду таким сильным звездным соперникам, ставить очень неправильно, но по игре баварцы своё взяли бы в любом случае, даже при 0-0 после перерыва они забегали бы шустрее. Там что ни передача, то в ноги, на огромных скоростях, у Ростова полсостава ток может как-то уровень заданный держать, защита защитой, но и её бы смяли. Хотя Ростов даже несмотря на 5-0 сыграл ещё не так безнадёжно.
00:25