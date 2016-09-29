Дмитрий Кириченко: "Нехорошая тенденция – пропускать в концовках тайма"

Тренер "Ростова" Дмитрий Кириченко после ничьей с ПСВ (2:2) в домашнем матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов подчеркнул, что соперник выбрал более осторожный вариант игры. По словам Кириченко, у ПСВ во втором тайме были удачные замены, передает корреспондент "СЭ" Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО.

– Не первый раз пропускает "Ростов" в концовке таймов – "Бавария", "Краснодар", ПСВ только за последние две недели...

– В голову футболистам не залезешь. Всякий скажет, что был на 100 процентов сконцентрирован. Да, нехорошая тенденция – в прошлом году мы, кажется, пропустили только один такой гол. Мы предупреждаем игроков за пять минут, за две, за одну до конца тайма, но пока не получается. Эту проблему могут решить только сами игроки.

– Сегодня ПСВ чем-то тактически вас удивил?

– Мы знали, что есть два варианта игры – 4-3-3, который они применяют обычно, и 5-4-1, по которой играли с "Атлетико". Выбран был более осторожный. Это классная команда -в прошлом году они обошли "Манчестер Юнайтед".

– Вы проиграли физически во втором тайме?

– Сложно сказать, действительно по моментам они нас превзошли. Замены удачные у них были, вышли быстрые игроки, и де Йонг много борьбы выиграл.

– Гранат совершил результативные ошибки в трех играх из четырех...

– Давайте мы в команде дадим оценку футболисту. На публике этого не стоит делать.