Дмитрий Кириченко: "Краснодар" хорошо исполнял пенальти - просто вратарь "Реала" все вытащил"

Экс-форвард ЦСКА и сборной России Дмитрий Кириченко прокомментировал вылет "Спартака" и "Краснодара" из юношеской Лиги УЕФА в серии пенальти. Красно-белые уступили вчера "Интеру" (3:3, по пен. 1:3), а "быки" сегодня проиграли "Реалу" (0:0, по пен. 0:3).
- Серия пенальти - это лотерея, наверное, на футболистов "Краснодара" давление сильнее оказывалось, - заявил Кириченко. - Потому что они играли дома - с одной стороны, это плюс, но психологически было все-таки непросто. Я был на матче, видел эту атмосферу на трибунах. Голкипер "Реала" взял очень хорошо сыграл в серии пенальти, вытащил пару ударов.
- Не видите в этом какую-то глобальную проблему для российских молодых футболистов?
- Не думаю, что в этом заключается проблема. Та же игра "Краснодара" была очень интересной, они могли и выиграть, и проиграть. Все-таки, думаю, не хватило ребятам игрового тонуса, во втором тайме "Реал" владел преимуществом, у на действиях "Краснодара" сказывалась усталость.
- И все-таки, может, на серию пенальти не смогли собраться с мыслями? Это же самое главное - холодная голова?
- Спокойствие - это первое, что необходимо при пенальти. Не скажу, что игроки "Краснодара" плохо пробили. Все удары были в угол, вратарь мадридцев угадывал направления и отразил их все. (Игорь НОВИКОВ)
vialiy
Нет, надо научиться бить пенальти. Один раз не попал - случайность, два раза - закономерность, три раза - тенденция.
02:14
Кубанский Туляк
дурак ты карлик....... тут и добавить нечего... надо было видеть самоотдачу ребят. а она была, было желание , да и мастерство есть. опыт придет, и везение будет...... а ты кто такой и чего добился в жизни ??? критик 99 уровня ? хоть на стадике был ? Сегодняшнюю игру надо было видеть .... вот и все. После игры я кричал пацанам "молодцы" и это было по делу, и они понимают, что это им на будущее аванс.
00:11
karlikf1
Это он просто мальчишек отмазывает, оправдывает их неумение нормально бить пенальти. Что-же, растёт новое поколение никчёмных российских футболистов. Чем они "обзаведутся" через 5-7 лет, это миллионными контрактами, дорогими машинами и татуировками с ног до головы. Да ещё бабами с набитыми ботексом сосалищами, делаюших селфи через зеркало прихожей или лифта.
23:34 7 февраля