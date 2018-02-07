Дмитрий Кириченко: "Краснодар" хорошо исполнял пенальти - просто вратарь "Реала" все вытащил"

Экс-форвард ЦСКА и сборной России Дмитрий Кириченко прокомментировал вылет "Спартака" и "Краснодара" из юношеской Лиги УЕФА в серии пенальти. Красно-белые уступили вчера "Интеру" (3:3, по пен. 1:3), а "быки" сегодня проиграли "Реалу" (0:0, по пен. 0:3).

- Серия пенальти - это лотерея, наверное, на футболистов "Краснодара" давление сильнее оказывалось, - заявил Кириченко. - Потому что они играли дома - с одной стороны, это плюс, но психологически было все-таки непросто. Я был на матче, видел эту атмосферу на трибунах. Голкипер "Реала" взял очень хорошо сыграл в серии пенальти, вытащил пару ударов.

- Не видите в этом какую-то глобальную проблему для российских молодых футболистов?

- Не думаю, что в этом заключается проблема. Та же игра "Краснодара" была очень интересной, они могли и выиграть, и проиграть. Все-таки, думаю, не хватило ребятам игрового тонуса, во втором тайме "Реал" владел преимуществом, у на действиях "Краснодара" сказывалась усталость.

- И все-таки, может, на серию пенальти не смогли собраться с мыслями? Это же самое главное - холодная голова?

- Спокойствие - это первое, что необходимо при пенальти. Не скажу, что игроки "Краснодара" плохо пробили. Все удары были в угол, вратарь мадридцев угадывал направления и отразил их все. (Игорь НОВИКОВ)