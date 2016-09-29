Дмитрий Кириченко: "Итог матча "Ростов" – ПСВ справедлив"

Тренер "Ростова" Дмитрий Кириченко после ничьей с ПСВ в домашнем матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов в эфире телеканала "Матч ТВ" подчеркнул, что итог встречи справедлив. По словам Кириченко, тренерский штаб предупреждал игроков, что соперник здорово действует в концовках таймов.

– Набрали первое очко, во втором тайме Джанаев взял пенальти, был опасный момент с ударом в перекладину, – подчеркнул Кириченко. – Справедливый итог с учетом того, что мы дважды вели в счете.

– Были два разных тайма?

– Во второй половине пошла более вертикальная игра со стороны ПСВ – длинные передачи на Де Йонга, который фантастически цеплялся за мяч.

Это набранное очко означает, что теперь у всех команд в группе есть очки. По тому, как складывалась игра, это справедливо. Обидно только, что дважды вели в счете, но соперник оба раза отыгрался, предупреждали ребят, что ПСВ здорово играет в концовках, и все равно второй гол пропустили в раздевалку.