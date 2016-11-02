02:06 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Дмитрий Кириченко: "Две элементарные ошибки стоили "Ростову" очков в игре с "Атлетико"

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Тренер "Ростова" Дмитрий Кириченко после матча 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Атлетико" (1:2) подчеркнул, что две элементарные ошибки стоили команде очков в выездном поединке. Второй гол россияне пропустили на третьей компенсированной минуте.

– Элементарные ошибки! – приводит "Р-Спорт" слова Кириченко. – Что первый гол, что второй – два одинаковых гола. Понятно, что нам пришлось много обороняться, в составе "Атлетико" игроки высокого класса, но мы держались. К сожалению, в очередной раз потеря концентрации на последних минутах.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20161102/1111668464.html

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