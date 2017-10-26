13:00 | Футбол — Лига чемпионов

Дмитрий Хомуха: "Судя по атакующей игре ЦСКА, шансы победить "Базель" невелики"

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Старший тренер сборной России до 17 лет Дмитрий Хомуха, ранее выступавший в составе ЦСКА, в интервью "Спорт уик-энду" выразил сомнение в том, что армейцы смогут одержать победу в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Базелем". По словам специалиста, красно-синие обыграют соперника, если обстоятельства сложатся благоприятным образом.

Напомним, что матч "Базель" – ЦСКА состоится 31 октября в Швейцарии. В первой встрече, проходившей в Москве, подопечные Виктора Гончаренко уступили сопернику со счетом 0:2.

 
Среда. Москва. ЦСКА - &quot;Базель&quot; - 0:2. В игре Игорь АКИНФЕЕВ. В створ чужих ворот армейцы попасть не смогли."Сухарь" Сухи назло Акинфееву. ЦСКА проиграл "Базелю" без единого удара в створ

– В составе ЦСКА играет много молодых игроков. Насколько они качественно проходят обкатку в команде? – вопрос Хомухе.

– Я думаю, что со временем они, несомненно, будут прогрессировать, имея в своем активе такие матчи, как против "Манчестер Юнайтед" или "Зенита".

– В состоянии ли ЦСКА выиграть в Швейцарии?

– Если только обстоятельства сложатся такими образом, что за счет стандартного положения или еще каких-то вещей первыми удастся добиться успеха. Тогда все возможно. Однако, судя по тому, как команда выступает в атаке, шансы невелики.

– Стоит ли тогда вести борьбу за Лигу Европы, куда ЦСКА предпочитает не попадать?

– Наверное, стоит. Это – еврокубковая весна, пополнение бюджета клуба. На сегодняшний день – очень важный фактор.

– Тем не менее, команда не укрепилась в период дозаявок…

– Здесь ничего удивительного нет, потому что все прекрасно знают, с чем это связано.

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Дополнительная информация

http://www.sport-weekend.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1575:dmitrij-khomukha-zenit-imeya-dva-polnotsennykh-sostava-dolzhen-ukhodit-v-otryv&catid=9&Itemid=437

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 3-й тур
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КОММЕНТАРИИ (1)
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spetrov

В принципе, со всем сказанным можно согласиться.

13:11