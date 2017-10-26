Дмитрий Хомуха: "Судя по атакующей игре ЦСКА, шансы победить "Базель" невелики"

Старший тренер сборной России до 17 лет Дмитрий Хомуха, ранее выступавший в составе ЦСКА, в интервью "Спорт уик-энду" выразил сомнение в том, что армейцы смогут одержать победу в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Базелем". По словам специалиста, красно-синие обыграют соперника, если обстоятельства сложатся благоприятным образом.

Напомним, что матч "Базель" – ЦСКА состоится 31 октября в Швейцарии. В первой встрече, проходившей в Москве, подопечные Виктора Гончаренко уступили сопернику со счетом 0:2.

– В составе ЦСКА играет много молодых игроков. Насколько они качественно проходят обкатку в команде? – вопрос Хомухе.

– Я думаю, что со временем они, несомненно, будут прогрессировать, имея в своем активе такие матчи, как против "Манчестер Юнайтед" или "Зенита".

– В состоянии ли ЦСКА выиграть в Швейцарии?

– Если только обстоятельства сложатся такими образом, что за счет стандартного положения или еще каких-то вещей первыми удастся добиться успеха. Тогда все возможно. Однако, судя по тому, как команда выступает в атаке, шансы невелики.

– Стоит ли тогда вести борьбу за Лигу Европы, куда ЦСКА предпочитает не попадать?

– Наверное, стоит. Это – еврокубковая весна, пополнение бюджета клуба. На сегодняшний день – очень важный фактор.

– Тем не менее, команда не укрепилась в период дозаявок…

– Здесь ничего удивительного нет, потому что все прекрасно знают, с чем это связано.