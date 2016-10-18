18:56 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Дмитрий Хомуха: "Скорее всего, матч ЦСКА - "Монако" завершится вничью"

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Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха считает, что армейцы смогут найти замену травмированному Алану Дзагоеву и дисквалифицированному Роману Еременко в матче группового турнира Лиги чемпионов против "Монако". Однако ветеран выразил опасения, что ЦСКА не удастся взять три очка. 

– "Монако" – сильный соперник, думаю, ЦСКА будет нелегко, - сказал Хомуха. - Тем более, в основном составе произошли изменения. У армейцев есть две серьезные потери: это травмированный Дзагоев, выбывший Еременко. Они являлись опорными игроками команды. Но, уверен, что Слуцкий сможет найти им замену, ведь незаменимых нет. Однако обойтись без Алана и Романа в предстоящей встрече будет сложно. К тому же, неясно, смог ли полностью восстановиться Акинфеев. Скорее всего, встреча завершится в ничью. Мой прогноз – 1:1. (Любовь КОНЯЕВА)

 ЦСКА победит, Акинфеев не пропустит. Армейцы дают прогнозы на матч с "Монако"

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