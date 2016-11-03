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Дмитрий Хомуха: "Неудача ЦСКА в матче с "Монако" - отголоски московского дерби"

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Вчера. Монако. "Монако" - ЦСКА - 3:0. Леонид СЛУЦКИЙ после матча.Никто не виноват. Что делать? О кризисе ЦСКА

Экс-полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха отметил, что главный тренер команды Леонид Слуцкий взял вину на себя за поражение в игре группового турнира Лиги чемпионов против "Монако" (0:3), но один человек не может нести ответственность за происходящее. Хомуха подчеркнул, что психологическое состояние армейцев ухудшилось после поражение в матче 12-го тура чемпионата России от "Спартака" (1:3).

– Неудача ЦСКА в матче с "Монако" – отголоски московского дерби, – сказал Хомуха. – После поражения от "Спартака" психологическое состояние команды находится не на должном уровне. Отсюда и все проблемы. Слуцкий извинился перед болельщиками и взял вину на себя, но в таком серьезном клубе, как ЦСКА, не может за все нести ответственность только один человек. Ее должны разделить и футболисты, и тренерский штаб, и руководящий состав. Вчера армейцы значительно уступали сопернику по всем параметрам, даже немногочисленные моменты были не реализованы. А когда счет стал крупным, команда и вовсе потеряла уверенность. (Любовь КОНЯЕВА)

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