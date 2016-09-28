Дмитрий Хомуха: "Матч между "Ростовом" и ПСВ будет таким же сложным, как и ЦСКА – "Тоттенхэм"

Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха поделился ожиданиями от предстоящей встречи "Ростов" – ПСВ в Лиге чемпионов. Хомуха выразил надежду, что "Ростов" наберет очки в сегодняшней игре. Матч начнется в 21.45 по московскому времени.

– Думаю, матч будет таким же сложным, как и ЦСКА – "Тоттенхэм", – говорит Хомуха. – Надеюсь, что ростовчане смогут набрать очки в этой встрече. Скорее всего, на поле в матче с ПСВ выйдет приблизительно такой же состав, как и в предыдущих играх. Я не стал бы выделять индивидуальные качества футболистов. "Ростов" силен общекомандными действиями. Мой прогноз на предстоящую встречу – 1:1.