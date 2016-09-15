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Дмитрий Хомуха: "Еврокубковый опыт помог ЦСКА в матче с "Байером"

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Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха уверен, что опыт армейцев помог команде в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Байером" (2:2). По его словам, красно-синие доказали, что могут соперничать с командами такого уровня.  

- ЦСКА - опытная команда, имеющая большой опыт выступления в еврокубках - каждый год играет в Лиге чемпионов, - приводит "Р-Спорт" слова Хомухи. - Этот международный опыт игр на самом высоком уровне и помог им. Плюс удачная игра Игоря Акинфеева при счете 0:2, потом удачный реализованный момент Алана Дзагоева показали, что они вполне могут соперничать с такой командой, как "Байер".

Нападающий - это забитые мячи. Однако с точки зрения того, как Траоре цеплялся за мячи и вел единоборства, думаю, что он неплохо проделал свой объем работы.

Скорости, на которых играют, и интенсивность, на которой провела матч команда бундеслиги, гораздо выше тех, что есть у нас. В нашем чемпионате считанные матчи проходят при таком накале. Поэтому разность скоростей, а особенно в Лиге чемпионов - очень важный фактор. Хорошо, что в конце концов армейцы собрались и достойно завершили матч.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20160915/1080659180.html

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