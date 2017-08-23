Дмитрий Хомуха: "Если ЦСКА не приобретет футболистов - будут серьезные сложности"

Главный тренер юношеской сборной России Дмитрий Хомуха считает ЦСКА фаворитом ответного матча 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов против "Янг Бойз". Бывший армеец полагает, что у москвичей будет серьезная мотивация попасть в групповой этап.

- Несомненно, преимущество на стороне армейцев, но это может сыграть злую шутку с командой, если она посчитает, что дело сделано, - приводят "Известия" слова Хомухи. - Любой забитый мяч швейцарской команды выравняет положение, и будет очень сложно. Команде Виктора Гончаренко нужно максимально внимательно и строго сыграть в обороне и по возможности первыми забить. Тогда игра окажется под контролем ЦСКА.

Команда не пропустила на выезде и сумела добиться важного для себя результата. Теперь все будет зависеть от мотивации на ответный матч. Оказаться в групповой стадии Лиги чемпионов - очень серьезный стимул. Думаю, армейцы должны справиться с этой задачей. Заявочная кампания в еврокубках завершается 31 августа - если до этого времени ЦСКА не приобретет хороших футболистов, то в Лиге чемпионов будут очень серьезные сложности.