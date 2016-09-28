Дмитрий Хомуха: "Если бы Тошич действовал иначе, ЦСКА мог бы сыграть вничью"

Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха поделился эмоциями от прошедшего матча Лиги чемпионов между армейцами и "Тоттенхэмом" (0:1). Командная скорость англичан значительно выше, чем у ЦСКА, считает Хомуха.
– В матче с "Тоттенхэмом" ЦСКА не хватило реализации голевых моментов, – говорит Хомуха. – У Тошича было два голевых момента, которые он, к сожалению, не реализовал. Действуй Зоран немного иначе, армейцы могли сыграть вничью. Конечно, "Тоттенхэм" выглядел сильнее. Англичане смотрелись командой, оставили впечатление единого целого. ЦСКА выигрывает в чемпионате России, однако уровень российского турнира несопоставим с уровнем Лиги чемпионов. "Тоттенхэм" обладает быстротой принятия решений и, в целом, их командная скорость выше, чем у ЦСКА.
igorvasilevich
Хомуха ты матч смотрел. как наши инвалиды играли повезло, что судья пенальти просмотрел.
20:15
igorvasilevich
Если бы кабы.... пересмотри матч снова. цска позорники.
20:14
zega
Лично по адресу Хомухе. Если бы не было купленных матчей ЦСКА, то все было бы по другому!
20:02
Дузер
если у бабушки были яйца то она была бы дедушкой!!!тогда сколько голевых моментов было у англичан если моменты тошича считаются голевые?
19:55