19:39 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Дмитрий Хомуха: "Если бы Тошич действовал иначе, ЦСКА мог бы сыграть вничью"

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Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха поделился эмоциями от прошедшего матча Лиги чемпионов между армейцами и "Тоттенхэмом" (0:1). Командная скорость англичан значительно выше, чем у ЦСКА, считает Хомуха.

– В матче с "Тоттенхэмом" ЦСКА не хватило реализации голевых моментов, – говорит Хомуха. – У Тошича было два голевых момента, которые он, к сожалению, не реализовал. Действуй Зоран немного иначе, армейцы могли сыграть вничью. Конечно, "Тоттенхэм" выглядел сильнее. Англичане смотрелись командой, оставили впечатление единого целого. ЦСКА выигрывает в чемпионате России, однако уровень российского турнира несопоставим с уровнем Лиги чемпионов. "Тоттенхэм" обладает быстротой принятия решений и, в целом, их командная скорость выше, чем у ЦСКА.

 

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КОММЕНТАРИИ (4)
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igorvasilevich

Хомуха ты матч смотрел. как наши инвалиды играли повезло, что судья пенальти просмотрел.

20:15

igorvasilevich

Если бы кабы.... пересмотри матч снова. цска позорники.

20:14

zega

Лично по адресу Хомухе. Если бы не было купленных матчей ЦСКА, то все было бы по другому!

20:02

Дузер

если у бабушки были яйца то она была бы дедушкой!!!тогда сколько голевых моментов было у англичан если моменты тошича считаются голевые?

19:55

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