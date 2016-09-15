17:00 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Дмитрий Хохлов: "Игра Траоре в матче с "Байером" мне не очень понравилась"

0
0
0
 
Среда. Питтсбург. Канада - Россия - 3:2 ОТ. Александр ОВЕЧКИН (слева) в борьбе у чужих ворот.Дмитрий Хохлов: "Байер" в матче с ЦСКА начал пижонить – и поплатился"

Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Хохлов в интервью "СЭ" признался, что остался недоволен игрой форварда ЦСКАЛасина Траоре в матче 1-го тура Лиги чемпионов с "Байером" (2:2). По мнению 40-летнего россиянина, ивуарийцу необходимо подтянуть физическое состояние.

– Игра Траоре в матче с "Байером" мне не очень понравилась, - отметил Хохлов. - Партнеры регулярно снабжали мячом, но Траоре слабо цеплялся, проиграл большинство единоборств. Этим и объясняются трудности ЦСКА в атаке.

– Слуцкий недавно сказал: "Все спорят, подходит Траоре под стиль ЦСКА или нет. Как только он наберет форму, вопрос его вписывания в командные действия автоматически отпадет".

– Согласен. Я же помню, как здорово смотрелся Траоре в "Кубани", "Анжи". Думаю, и в ЦСКА проявит себя во всей красе. Если, конечно, подтянет функциональное состояние. Иначе в Лиге чемпионов будет очень тяжело.

 

Опрос

Как ЦСКА и "Ростов" выступят в Лиге чемпионов?
голосовать
0
0
0
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 1-й тур

Материалы REN-TV

Владимир Путин рассказал, чем занимаются его дочери ...

ФСБ выясняет, как российскому сенатору удалось скрыть судимость...

Александр Лукашенко одобрил вынос российского флага на открытии...

В Сети появилось видео, на котором неонацисты обсуждают кровавый...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ