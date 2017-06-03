Дмитрий Хохлов: "Хочется, чтобы Буффон сыграл на ноль и выиграл Лигу чемпионов"

Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Хохлов в преддверии финального матча Лиги чемпионов между "Ювентусом" и "Реалом" признался, что будет поддерживать туринцев. Экс-хавбек хочет увидеть, как вратарь "Старой синьоры" одержит победу в самом престижном клубном европейском турнире, отыграв матч на ноль.

- Хотелось бы увидеть хорошую игру прежде всего. Это нам, скорее всего, обеспечено, - сказал Хохлов. - Думаю, больше будет владеть мячом "Реал", а "Ювентус" сделает упор на оборону. Хочется посмотреть, как итальянский клуб будет контратаковать, а испанцы искать лазейки для завершения атак.

- На чьей стороне ваши симпатии в тренерском противостоянии Зидана с Аллегри?

- Они на стороне Зидана, который мне всегда нравился как игрок. У него неплохо началась тренерская карьера, поэтому я ему симпатизирую. А если говорить о команде, то я на стороне "Ювентуса". Хочется, чтобы Буффон выиграл Лигу чемпионов и сыграл на ноль.

- Зидан будет противостоять своей бывшей команде. Видите в этом интригу?

- Это было давно, хотя какие-то чувства, скорее всего, остались.

- Чьи аргументы все-таки весомее: "Реал" - прошлогодний обладатель этого трофея, но два раза подряд Лигу чемпионов никто не выигрывал?

- Думаю, шансы равны. Обе команды достойны уважения, и действительно очень сильные клубы. Но мне кажется, что "Ювентус" в этом противостоянии возьмет верх. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

В субботу, 3 июня, в финале Лиги чемпионов сыграют "Ювентус" и "Реал" - "СЭ" в 21.45 начнет трансляцию главной игры сезона. Встреча пройдет на стадионе "Миллениум" в Кардиффе. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча "Ювентус" – "Реал".