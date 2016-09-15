Дмитрий Хохлов: "Акинфеев в матче с "Байером" действовал надежно"

Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Хохлов в интервью "СЭ" отметил, что не знает, когда оборвется неудачная серия голкипера ЦСКА​ Игоря Акинфеева в Лиге чемпионов. 30-летний россиянин во вчерашней игре против "Байера" (2:2) пропустил в 38-й встрече турнира подряд.

– Когда же оборвется печальная серия Акинфеева в Лиге чемпионов?

– Ну, в этом матче к нему-то какие претензии? - удивился Хохлов. - Первый гол "Байер" забил из офсайда. Второй – после рикошета. В остальных эпизодах Игорь действовал надежно. Кстати, арбитр во втором тайме к ЦСКА был более лоялен.

– В чем это выражалось?

– Почти все спорные ситуации трактовал уже в пользу армейцев. Взять хотя бы эпизод, когда у самой линии штрафной нарушил правила Игнашевич…