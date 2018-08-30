Дмитрий Губерниев: "Модрич - лучший. Всем остальным надо тренироваться"

Комментатор Дмитрий Губерниев поддержал решение УЕФА признать лучшим игроком Лиги чемпионов прошлого сезона полузащитника "Реала" Луку Модрича. Он считает, что хорват больше заслужил приз, чем Криштиану Роналду.
- Модрич - лучший игрок сезона по версии УЕФА! Всем остальным надо потренироваться! И Криштиану Роналду, и Месси, и мне!, - написал Губерниев в Инстаграме.
Ранее решение УЕФА раскритиковал агент Криштиану Роналду Жорже Мендеш.
Дополнительная информация
https://www.instagram.com/p/BnHWHvSHZvM/?taken-by=guberniev_dmitry