Дмитрий Ефремов: "ЦСКА будет бороться до конца за выход в плей-офф Лиги чемпионов"

Полузащитник ЦСКА Дмитрий Ефремов заявил, что его команда будет до конца бороться за выход в плей-офф Лиги чемпионов. 23-летний футболист, в сезоне-2015/16 игравший за чешский "Слован", также рассказал о наиболее сильных футболистах "Виктории", с которой армейцы встретятся во вторник.

- Мы еще сохраняем шансы пробиться в плей-офф Лиги чемпионов, пускай и небольшие, - сказал Ефремов в интервью клубной пресс-службе. - Будем бороться до конца, и для этого надо обязательно обыграть "Викторию".

В составе соперника есть сильные футболисты, я уже называл Лимберски и Петржелу, вратарь Козачик тоже давно в команде, нападающий Крменчик забил нам два гола в первом матче. Если честно, больше других мне запомнился в "Виктории" игрок, который уже закончил карьеру. Павел Горват, он играл против ЦСКА в 2013-м под десятым номером. Футболист был, как бы это сказать, достаточно массивный, с животиком, но какие передачи он раздавал!

ЦСКА занимает 3-е место в группе G, имея в активе 4 очка после четырех туров.

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