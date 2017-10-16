Дмитрий Черышев: "Севилья" в матче со "Спартаком" будет играть от обороны"

Бывший тренер "Севильи" Дмитрий Черышев в преддверии матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Спартака" отметил, что у соперников равные шансы на успех. По словам наставника, будет ничья.

– Матч предстоит интересный, "Спартаку" нужны очки, – цитирует ТАСС Черышева. – Красно-белые понемногу начали набирать обороты в последних играх – может, футболисты немного адаптировались к физическим нагрузкам, но команда вышла из той ямы, в которой находилась. Однозначного фаворита встречи назвать сложно – в родных стенах болельщики "Спартака" будут вести команду вперед, но "Севилья" очень опасна в контратаках, да и вскрыть их оборону непросто. Во многих матчах нынешнего сезоне "Севилья" сохраняла свои ворота в неприкосновенности.

Скорее всего, много голов в матче "Спартак" – "Севилья" не увидим. Красно-белые, думаю, будут действовать от атаки, создавать много моментов у ворот "Севильи", им нужно оказывать давление на соперника, использовать фланги и как можно больше бить по воротам. "Севилья", вероятнее всего, станет играть от обороны, на контратаках. Не возьмусь угадать счет, но результат 1:1 кажется наиболее вероятным.

Матч "Спартак" – "Севилья" пройдет во вторник, 17 октября, начало встречи – в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию игры.