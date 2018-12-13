Дмитрий Черышев считает, что ЦСКА не станет распродавать игроков

Главный тренер "Нижнего Новгорода", бывший нападающий хихонского "Спортинга" и сборной России Дмитрий Черышев в интервью "СЭ" выразил свое мнение о гостевой победе ЦСКА над "Реалом" (3:0) в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Он считает, что армейцы показали, что умеют играть на высоком уровне.

– Мариу Фернандес – игрок уровня "Реала"?

– Элитный защитник, но и сейчас Мариу выступает в хорошей команде. Приятно смотреть, как он демонстрирует лидерские качества.

– После такого выступления в ЛЧ может возникнуть серьезный интерес из Европы к футболистам красно-синих? К тому же Фернадесу, выдавшему отличный матч на "Сантьяго Бернабеу", Чалову, другим?

– В случае многочисленных переходов сломается то, что ЦСКА собрал по крупицам. Армейцы нашли свою игру, хотя в начале сезона не все получалось, идут в тройке лидеров по итогам первой части чемпионата России, показали интересный футбол в Лиге чемпионов. Вряд ли руководство захочет начинать этот путь сначала – даже если появится спрос на каких-то ребят.

– После гола "Реалу" Черчесов даст Чалову шанс в сборной?

– Главное, чтобы Федор подходил под стиль национальной команды. Это хороший нападающий с высоким потенциалом, если он понадобится Черчесову, то Станислав Саламович сразу станет его использовать. (Иван Торопцев)