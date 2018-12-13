Дмитрий Черышев - о победе ЦСКА над "Реалом": "Можно выиграть бой, но проиграть войну"

Главный тренер "Нижнего Новгорода", бывший нападающий хихонского "Спортинга" и сборной России Дмитрий Черышев в интервью "СЭ" выразил свое мнение о гостевой победе ЦСКА над "Реалом" (3:0) в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Несмотря на этот успех, армейцы с 7 очками заняли 4-е место в своей группе, уступив "Виктории" по результатам личных встреч (2:2, 1:2).

– Мне очень понравилась игра ЦСКА, коллективные действия команды, – сказал Черышев. – Думаю, москвичам придала уверенности победа в первом матче в "Лужниках", к тому же "Реал" сейчас уже не тот звездный клуб, который три раза подряд выиграл Лигу чемпионов. В составе мадридцев на поле сейчас выходят молодые, перспективные футболисты, это не то, чтобы средний уровень, но точно не фаворит Лиги чемпионов.

– Как можно объяснить феномен красно-синих: взяты все шесть очков против "Реала", но даже в 1/16 финала Лиги Европы ЦСКА не попал?

– Есть известная фраза: "Можно выиграть бой, но проиграть войну". Это именно то, что произошло сейчас.

– Как в Испании воспримут два поражения подряд от московского клуба? Пресса обрушится на "Реал" с критикой?

– Конечно – игрокам и тренерам будет очень больно. Особенно начнут нагнетать обстановку болельщики – потребуют от футболистов изменить отношение к команде. Достанется и руководству – фанаты станут настаивать на приобретении новых высококачественных исполнителей, потому что многие из нынешнего состава "Королевского клуба" не соответствуют его уровню. Это явно бросается в глаза.

– ЦСКА способен вернуться в Лигу чемпионов на следующий год уже готовым к выходу плей-офф турнира?

– Думаю, если никого не продадут, то в будущем армейцы способны решить такую задачу. (Иван Торопцев)