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Дмитрий Булыкин: "У ЦСКА без Еременко и Дзагоева достаточно хороших игроков"

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Экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин в преддверии матча 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов ЦСКА"Байер" отметил, что ключом к успеху армейцев может стать предельная концентрация. Он выразил надежду, что команда Леонида Слуцкого сможет продемонстрировать достойную игру.

 
Вчера. Москва. Леонид СЛУЦКИЙ.ЦСКА перед "Байером": пустые амбары

– Игра для ЦСКА решающая, поэтому я жду хорошего матча, – приводят "Известия" слова Булыкина. – Понятно, что у армейцев много проблем, начиная от "дела Еременко" и заканчивая короткой скамейкой, и, как следствие, усталость лидеров. Но я надеюсь, что команда сумеет хорошо настроиться и показать сильную игру. Да, у ЦСКА не сыграют Еременко и Дзагоев, но и без них есть достаточно хороших футболистов, способных взять на себя обязанности лидеров.

Армейцам очень важно начать играть с "Байером" с самых первых минут. Леверкузенцам, как и любой немецкой команде, не нужно времени на раскачку – они это доказывали в первом матче с ЦСКА, когда уже к 15-й минуте вели 2:0. Поэтому для армейцев будет очень важно сконцентрировано провести начало матча. Если они будут долго вкатываться в игру, проблемы могут возникнуть уже на первых минутах.

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