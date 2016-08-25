Дмитрий Булыкин: "У "Аякса" игра совсем не получилась"

Экс-футболист сборной России и "Аякса" Дмитрий Булыкин после победы "Ростова" над голландским клубом (4:1) в матче 4-го квалификационного раунда Лиги чемпионов отметил, что ростовчане отлично реализовали план на игру. По словам Булыкина, у "Аякса" в матче не получилось ровным счетом ничего.
- У "Аякса" сегодня игра совсем не получилась. "Ростов" хорошо сыграл, правильно тактически, и у них все получилось, у голландцев же не получалось ничего, но это неудивительно, ведь команда у них очень молодая, - цитирует ТАСС Булыкина. - Когда россияне забили первый гол, то у них сразу появилась уверенность. А когда "Аякс" не реализовал свой момент при счете 1:0 в пользу российской команды, они потеряли веру в свои силы.
Mark Krass
Булыкин, варЮжки сЫми))
19:49 25 августа
Samarafan
Алый Дракон Булыкин соблюдал нейтралитет? Вчера он открыто пожелал победы "Аяксу" и поражения "Ростову"! "Нейтралитет" он соблюдал только в своем послематчевом интервью, т.е. когда уже обгадился как эксперт. Не стоит умничать, если сам не в теме
15:56 25 августа
Алый Дракон
Flamenco Булкин поздравляю с поражением наркоманов, болей и дальше за Аякс 09:15.... Башню подлатай - он нейтралитет соблюдает. Что вчера дипломатию проявил, что сегодня. Только вот некоторые "больные и горячие головы" этого не понимают. Он сейчас и про "Аякс" и про "Ростов" сказал - "ИХ" и "НИХ", если у кого проблемы со зрением. То есть, он абстрагировался от обеих команд - дипломатия. За "Аякс" он играл, а за "Ростов" не выступал, но он российский. Если бы ВЫ, которые называете Булыкина "иудой" и "предателем" вели себя так же на международном уровне - сразу в бубен - у нас бы одни международные конфликты из-за вас были ) Дипломатия и вежливость - вот залог мира во всем мире. И не надо бросаться громкими и резкими словами, даже не пожелав вникнуть в суть темы.
10:11 25 августа
Flamenco
Булкин поздравляю с поражением наркоманов, болей и дальше за Аякс
09:15 25 августа
Alex Surovov
РОСТОВ ПОКАЗЫВАЛ СВОИ ЛУЧШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПОД РУКОВОДСТВОМ КАПИТАНА РОСТОВСКОГО СКА КУРБАНА БЕРДЕВА И ЛЕГЕНДЫ РОСТОВСКОГО СКА СЕРГЕЯ АНДРЕЕВА. ОТ РОСТОВА СКА ДОСТАЛСЯ СЛИВ В НИЗШИЙ ДИВИЗИОН И ПЕРЕХОД В РОСТОВ СПОНСОРА САВВИДИ, ПОСЛЕ ЧЕГО СКА ОБРЕЧЕН ПО ВОЛЕ ВЛАСТЕЙ НА НИЗШИЙ ДИВИЗИОН, А ТАКЖЕ ЧЕРНАЯ НЕНАВИСТЬ ФАНАТОВ РСМ. ЭТО И ЕСТЬ РОСТОВСКИЙ ПАРАДОКС. КОГДА САВВИДИ УХОДИЛ ИЗ СКА, ОН ГОВОРИЛ, ЧТО ПЕРЕИМЕНУЕТ РОСТОВ В СКА-РОСТОВ. С УЧЕТОМ ВКЛАДА КАПИТАНА И СПОНСОРА СКА В РЕЗУЛЬТАТЫ РОСТОВА ФАКТИЧЕСКИ ЭТО СКА-РОСТОВ.
07:10 25 августа
John-Vorchun
Если бы Аякс победил "запел" бы по-другому,что за привычка пиарить таких "спецов"
03:23 25 августа