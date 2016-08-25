Дмитрий Булыкин: "У "Аякса" игра совсем не получилась"

Экс-футболист сборной России и "Аякса" Дмитрий Булыкин после победы "Ростова" над голландским клубом (4:1) в матче 4-го квалификационного раунда Лиги чемпионов отметил, что ростовчане отлично реализовали план на игру. По словам Булыкина, у "Аякса" в матче не получилось ровным счетом ничего.

- У "Аякса" сегодня игра совсем не получилась. "Ростов" хорошо сыграл, правильно тактически, и у них все получилось, у голландцев же не получалось ничего, но это неудивительно, ведь команда у них очень молодая, - цитирует ТАСС Булыкина. - Когда россияне забили первый гол, то у них сразу появилась уверенность. А когда "Аякс" не реализовал свой момент при счете 1:0 в пользу российской команды, они потеряли веру в свои силы.