Дмитрий Булыкин: "Матч с "Шальке" важен для "Локомотива" с точки зрения психологии и финансов"

Советник генерального директора "Локомотива" Дмитрий Булыкин перед матчем 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Шальке" отметил, что предстоящая игра важна для красно-зеленых с точки зрения психологии.

– Перед началом игры Фарфан и Хеведес будут улыбаться и дружелюбно общаться с бывшими партнерами, но со стартовым свистком всё изменится, – цитируют "Известия" Булыкина. – Уверен, что Джефферсон и Бенедикт захотят показать своему бывшему клубу, что сейчас они стали еще сильнее, чем прежде. В целом эта встреча очень важна для "Локомотива" с точки зрения психологии и финансов. Надеемся на положительный исход предстоящего матча.

"Локомотив" – "Шальке": Лига чемпионов, групповой турнир, 2-й тур, 3 октября 2018, онлайн-трансляция, начало – в 19.55 (мск)