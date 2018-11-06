Дмитрий Булыкин: "Матч с "Порту" - решающая игра в групповом турнире"

Советник генерального директора "Локомотива" Дмитрий Булыкин​ перед матчем 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Порту" отметил, что красно-зеленым необходимо выигрывать. По его словам, нужно биться до последнего.

– Очень важный матч с "Порту", нужно обязательно выигрывать и зарабатывать первые очки в Лиге чемпионов, – цитируют "Известия" Булыкина. – Для нас это фактически решающая игра в групповом турнире, поэтому необходим положительный результат. Наша команда может играть на равных с любым соперником, но иногда просто не фартит. Тем не менее шансы есть и нужно биться до последнего.