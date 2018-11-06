03:12 | Футбол — Лига чемпионов

Дмитрий Булыкин: "Матч с "Порту" - решающая игра в групповом турнире"

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Советник генерального директора "Локомотива" Дмитрий Булыкин​ перед матчем 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Порту" отметил, что красно-зеленым необходимо выигрывать. По его словам, нужно биться до последнего.

– Очень важный матч с "Порту", нужно обязательно выигрывать и зарабатывать первые очки в Лиге чемпионов, – цитируют "Известия" Булыкина. – Для нас это фактически решающая игра в групповом турнире, поэтому необходим положительный результат. Наша команда может играть на равных с любым соперником, но иногда просто не фартит. Тем не менее шансы есть и нужно биться до последнего.

Дополнительная информация

https://iz.ru/808594/sevastian-terletckii/na-kraiu-evropy-lokomotiv-provedet-kliuchevoi-match-v-lige-chempionov

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 4-й тур. "Порту" - "Локомотив", ЦСКА - "Рома"
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