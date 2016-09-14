20:32 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Дмитрий Булыкин: "ЦСКА с немцами сыграет лучше, чем “Ростов"

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Экс-нападающий "Байера" и сборной России Дмитрий Булыкин объясняет, какой игры стоит ждать от ЦСКА в первом туре группового турнира Лиги чемпионов. Сегодня в 21.45 по московскому времени в Леверкузене начнется матч "Байер" – ЦСКА.

– Думаю, ЦСКА вновь сделает акцент на контратаки, потому что даже если армейцы захотят играть "первым номером", не думаю, что у них это получится, – говорит Булыкин. – "Байер" играет дома. Первые 15 - 20 минут армейцам точно будет не до доминирования – не исключено, что пропустят. Вообще, в начале матча решится очень многое. Может быть, даже исход матча.

– Траоре дважды забил "Тереку" в последнем туре. Способен ли он продолжить серию в Лиге чемпионов?

– Сомневаюсь, что он сможет это сделать в Леверкузене. Защитники "Байера" все-таки посильнее, чем у "Терека".

– И у ЦСКА, и у "Байера" в новом сезоне лидерами являются финны: Роман Еременко и Йоэль Похьянпало. Чей сильнее?

– Надеюсь, российский финн себя покажет лучше. Хотя и немецкий финн сделал на старте сезона серьезную заявку на успех. У "Байера" здорово работает скаутская служба во главе с Руди Феллером. Футбольное чутье его вновь не подвело. Но говорить о чем-то серьезном можно только ближе к концу сезона.

– Вчера в матче “Бавария" – "Ростов" немецкий клуб разгромил россиян. Нет ли опасений повторения подобного исхода и в сегодняшнем матче немцев и россиян?

- "Байер" – не такая грозная команда, как "Бавария", однако и там есть футболисты, на которых надо обращать внимание. Кого именно бояться? Всех! Правда, ЦСКА опытней и мастеровитей, чем "Ростов". Армейцы выступят лучше. (Ярослав СУСОВ)

Трансляция матча "Байер" - ЦСКА

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 1-й тур

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КОММЕНТАРИИ (7)
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Andre_Saratov

После 15 минут матча прогноз не выглядит столь оптимистичным...

22:04

Buldozer46

ну да- для этого прогноза нужно очень много аналитики собрать

21:12

spetrov

цска 19781978, надежда умирает последней. :)

21:11

цска 19781978

Блин ,как к сожалению ,я с вами согласен(((

21:09

donstail

Булыкин прям эксперт:))) любая команда с Байером сыграет лучше, чем с Баварией!!!

21:05

spetrov

Лекс, да и намного ли лучше по счету. В общем, посмотрим. :)

21:03

Лекс

по счету лучше, а по итогу поражение, опять игра от обороны которой нет, Лёне привет) тактику ЦСКА знают уже даже инопланетяне)

20:48

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