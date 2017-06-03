Дмитрий Аленичев: "Зидану есть куда расти"

Экс-тренер "Спартака" Дмитрий Аленичев отметил, что главный тренер "Реала" Зинедин Зидан справляется со своими обязанностями. По его словам, в профессиональном плане французскому специалисту есть куда расти.

– Одни считают Зидана большим тренером, который последовательно рос и добрался до одной из мировых клубных вершин. Другие полагают, что он просто не мешает своим звездным футболистам. Вы за какой вариант?

– Во-первых, безусловно, есть специалисты, которые выиграли больше, чем Зидан, даже несмотря на его прошлогоднюю победу в Лиге чемпионов. Ему есть куда расти в профессиональном плане, и француз это прекрасно понимает.

А, во-вторых, не думаю, что футболистам "Реала" надо "просто не мешать". Помните, когда у клуба был, возможно, даже более звездный состав – с тем же Зиданом, Роналдо, Фигу, но чемпионат Испании мадридцы почему-то не выиграли. Даже таких исполнителей нужно правильно расставить на поле, рассказать, куда бежать и в какой зоне открываться. И Зинедину это удается. (Вячеслав КОРОТКИН)

Полное интервью Дмитрия Аленичева