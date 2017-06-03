Дмитрий Аленичев: "Ювентус" в этом сезоне напоминает "Феррари"

Экс-тренер "Спартака" Дмитрий Аленичев отметил, что в финале Лиги чемпионов будет болеть за "Ювентус". По его словам, туринская команда в этом сезоне была похожа на "Феррари". Матч состоится 3 июня в Кардиффе.

– На чьей стороне ваши симпатии?

– Буду болеть за "Ювентус". Хотя с огромным уважением отношусь к Зидану, мы много раз играли друг против друга. Восхищался им, считал лучшим футболистом мира на тот момент. Сейчас он великолепно работает в Мадриде. Еще импонируют человеческие качества француза.

– Тогда почему будете болеть за туринцев?

– "Юве" в этом сезоне, на мой взгляд, напоминает "Феррари": не замечает другие автомобили на трассе, играючи обгоняя их. "Старая синьора" прокатилась по всем соперникам в серии А, Кубке Италии, Лиге чемпионов, ни на кого не обращая внимания. Так что считаю, что "Ювентус" заслуживает победы в финале больше соперника. (Вячеслав КОРОТКИН)

Полное интервью Дмитрия Аленичева