Дмитрий Аленичев: "ПСЖ" может пройти "Реал" и без Неймара"

Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев в интервью "СЭ" отметил, что верит в выход "ПСЖ" в четвертьфинал Лиги чемпионов, несмотря на травму лидера команды Неймара. Бразилец выбыл на 6-8 недель, а парижанам на своем поле необходимо отыгрываться после поражения от "Реала" со счетом 1:3.

– Какие матчи в Лиге чемпионов понравились?

– "Челси" – "Барса" не особо впечатлил. Каталонцам не давали играть в их футбол. Но на "Камп Ноу" все будет по-другому. Достаточно удивила победа "Реала". Не думал, что мадридцы выиграют у "ПСЖ" в два мяча, ведь по классу это сегодня равные команды.

– Унаи Эмери снова провалился?

– В Париже все может перевернуться. Созвездие игроков "ПСЖ" способно отыграть два гола. Даже если Неймар не сыграет из-за травмы.

– Ваш бывший клуб "Рома" уступил "Шахтеру".

– Впереди ответный матч, но понятно, что с Тотти "Рома" была посильнее. Феномен ушел, и сейчас шансы римлян даже на место в первой тройке серии А не очень высоки. Нужно растить нового Тотти...

– Другой не чужой вам клуб "Порту" вообще проиграл дома 0:5.

– Был очень неприятно удивлен. Понятно, что "Ливерпуль" силен – это одна из самых зрелищных команд в Англии, вторая после "Манчестер Сити". Но когда один из лучших клубов Португалии уступает дома 0:5, это в любом случае сильная боль для болельщиков. (Филипп ПАПЕНКОВ)

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