Дмитрий Аленичев: "Промес не похоронил мечту. Но он не показал свой уровень в матче с "Ливерпулем"

Бывший полузащитник "Спартака" и главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев пожелал удачи нападающему красно-белых Квинси Промесу. При этом специалсит отметил, что в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Ливерпулем" (0:7) форвард не смог показать свой уровень.

– Перед матчем много говорили о том, что Промесом интересуется "Ливерпуль". Можно ли сказать, что своей игрой на "Энфилде" Квинси похоронил мечту? – вопрос Аленичеву.

– Не сказал, что похоронил… У каждого футболиста, за исключением Месси и Роналду, бывают черные дни. И Квинси может провести неудачный матч, они у него случались, к сожалению. Конечно, за голландцем следят, знаю об этом. Но то, что Промес не показал свой уровень, не говорит о том, что на нем поставили крест.

Квинси – талантливый парень. Поэтому, пользуясь случаем, хочу пожелать ему продолжать прогрессировать и стать более стабильным. Ему еще есть, к чему стремиться. В чемпионате России он не всегда выступает на своем уровне. Но основной показатель – встречи в Европе. Знаю, что у него есть желание уехать в хороший западный клуб. (Вячеслав КОРОТКИН)

Полная версия интервью Дмитрия Аленичева